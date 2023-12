Messina Denaro e Graviano tra il pubblico al Maurizio Costanzo Show: la missione per ucciderlo

di Massimiliano Di Dio

Era il 13 novembre 1992 ed entrambi i capi mafia erano latitanti dopo le stragi di Capaci e Via D’Amelio. Quella spedizione si concretizzò mesi dopo, nell'attentato di Via Fauro, il 13 maggio 1993 al quale il giornalista e l'allora compagna, Maria De Filippi, scamparono per miracolo. Un'autobomba piazzata poco distante dal Teatro Parioli esplose provocando 24 feriti. Messina Denaro e Graviano sono stati individuati in due serate: il 13 novembre e il 30 dicembre. A riconoscerli sarebbero stati anche diversi collaboratori di giustizia. A suggerire agli inquirenti dove cercare quei fotogrammi è stato lo stesso Graviano, che in un’intercettazione in carcere aveva raccontato a un altro detenuto di essere stato a Roma con Messina Denaro e di aver proprio partecipato tra il pubblico al Maurizio Costanzo Show.