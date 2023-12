Mes, Pella (FI): "Noi astenuti ma la maggioranza è più compatta che mai"

Così capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio della Camera Roberto Pella, intervistato a Tgcom24 al termine del voto sul parere sulla ratifica delle modifiche al Mes. "Oggi abbiamo votato una proposta che apriva solo alla possibilità di utilizzo del Mes in caso di necessità, per motivi che speriamo non si verifichino mai. Ci siamo astenuti perché speriamo nell’apertura di un dialogo costruttivo con l’Europa che, a oggi, ci ha consentito di ottenere due grandi risultati il patto di stabilità e il capitolo migrazione" prosegue Pella. "Questa astensione non pregiudica l'unità della maggioranza. Il centrodestra è unito e compatto, la sinistra invece molto disunita e dovrebbe farsi un’autocritica".

E sulla manovra, il deputato di Forza Italia aggiunge: "Arriverà alla camera il 27 dicembre alle 14:00, poi ci sarà un giorno e mezzo di discussione in aula e contiamo di approvarla entro il 29 per dare certezze agli italiani."