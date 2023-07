Meloni su Santanché: "Avviso di garanzia non determina le dimissioni di un ministro"

L'inchiesta a carico di Daniela Santanché "è una questione extrapolitica, non riguarda il suo ruolo di ministro che sta svolgendo molto bene. La questione è complessa, va vista nel merito e il merito compete alle aule di tribunale non alle trasmissioni tv". Ha detto la presidente del Consiglio sottolineando "l'anomalia" nella vicenda che a suo giudizio "sta nel fatto che al ministro non viene notificata l'indagine che viene pero' notificata a un quotidiano nel giorno in cui Santanché va a riferire in Aula. Chiedo a voi se questo è normale, perché se fosse normale avremmo un problema in termini di stato di diritto". A giudizio di Meloni "quando qualcosa non funziona sul piano della procedura diventa più difficile valutare il merito, quando un ministro si trova un'indagine non notificata su un quotidiano, sul quotidiano di un imprenditore non nelle condizioni di fare la morale sul piano dei debiti", ha aggiunto.