Meloni su Delmastro: "Il giudice non dovrebbe sostituirsi ai pm"

"Nei suoi confronti viene disposta un'imputazione coattiva contro il parere del pubblico ministero. Per come la vedo io in un processo di parti e terzietà del giudice, significa che il giudice non dovrebbe sostituirsi al pm imponendogli di fare, diciamo, di formulare l'imputazione", queste le parole della presidente del Consiglio alla conferenza stampa dopo il vertine Nato a Vilnius.