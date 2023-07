Meloni a Tgcom24: "Gli ucraini stanno allontanando una guerra da noi"

di Maria Luisa Rossi Hawkins

Sui rapporti tra Roma e Pechino, il premier è chiaro: "Finché l'Italia è guidata da me, la nostra autonomia non può mai essere messa in discussione. Non c'è niente che io faccia perché qualcun altro me lo dice. È nostro interesse avere relazioni con la Cina, che non dipendono necessariamente da accordi fatti in passato".

"Il paradosso della Via della Seta è che noi siamo l'unica nazione tra i Paesi europei e del G7 che è in questo progetto ma non siamo la nazione che ha i migliori scambi con Pechino. Tutt'altro. Si può avere buone relazioni e rapporti commerciali con la Cina anche indipendente dalla Via della Seta. Il punto è dove si trova l'equilibro che ci permette di avere buone relazioni con il resto del mondo ma anche difendere gli interessi delle nostre aziende", ha sottolineato Meloni.