Manconi ("A Buon Diritto") a Tgcom24: "Inserire Cospito nel regime di alta sicurezza con censura"

Secondo il presidente della onlus a difesa dei diritti fondamentali della persona, visto l'aggravarsi delle condizioni di salute dell'anarchico, "chi ha la responsabilità pubblica in Italia deve assumersi fino in fondo questa decisione". Si tratta di stabilire "una forma di detenzione capace di ottenere lo scopo di garantirsi che egli non abbia legami con l'organizzazione criminale esterna alla quale apparterrebbe ma che, allo stesso tempo, non potrebbe essere quel regime attuale che è capace di distruggere il corpo e la psiche del detenuto", ha concluso Manconi.