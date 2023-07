Maltempo in Veneto, circa 500 interventi dei vigili del fuoco

di Sara Del Dot

Danni da grandine, pioggia e vento con piante abbattute, pali ed elementi pericolanti, tetti scoperchiati. Queste le principali emergenze che da ieri sera stanno affrontando le squadre dei vigili del fuoco sul territorio. Già effettuati oltre 200 interventi, altri 260 circa in attesa. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con l'arrivo di personale proveniente da fuori regione, soprattutto con l'impiego di autoscale per i lavori in quota