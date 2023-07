Musumeci: "Messa in sicurezza del territorio deve essere priorità del governo"

"Le risorse vanno destinate innanzitutto alla sicurezza del territorio e nel territorio. Tutto il resto diventa secondario perché il diritto alla vita non conosce competizioni. Ciò che sta avvenendo nelle ultime ore - l'Italia divisa in due - ci dimostra come lo sconvolgimento climatico debba far ripensare anche all’approccio che nella programmazione e nella pianificazione tutti dobbiamo avere, dai comuni al governo nazionale", ha aggiunto il ministro.

"Quello che accade è imprevedibile nella misura e nelle dimensioni. Eravamo abituati alla grandine di 1-2 centimetri, non di 8-10; alle alte temperature ma non ricordo di avere vissuto una giornata in Sicilia a 45 gradi come mi è capitato ieri. Un insieme di elementi atmosferici che rendono davvero difficile non solo la vita degli abitanti, ma anche dei soccorritori", ha sottolineato Musumeci.