La Manovra si fa in tre: rivoluzione per le partite Iva

di Giuliana Grimaldi

Nel capitolo sulla riduzione delle tasse ci sarà un provvedimento a favore di almeno 300mila lavoratori autonomi con fatturati inferiori ai 500mila euro annui: le partite Iva non dovranno più anticipare a novembre l'acconto fiscale in un'unica soluzione, ma potranno dilazionarlo in sei rate, da gennaio a giugno.

Confermata l'abolizione della seconda aliquota IRPEF, quella del 25%, con conseguente estensione dell'aliquota 23% fino ai 28mila euro di reddito. Misura che, insieme al taglio del cuneo fiscale, si tradurrà in un guadagno in busta paga fino a 112 euro al mese.

Per le imprese che nei prossimi due anni assumeranno con contratti a tempo indeterminato in arrivo uno sconto sull'Ires - la tassa sugli utili: dall'attuale 24% al 15%. Due miliardi dovrebbero essere allocati per i dipendenti della pubblica amministrazione per poter anticipare al 2023 i prossimi rinnovi contrattuali.

In materia di pensioni, oltre gli adeguamenti degli assegni all'inflazione, si discute il rimpiazzo di Opzione Donna con un'Ape donna mobile: massimo 1.500 euro lordi dai 61-62 anni fino all'età pensionistica piena.