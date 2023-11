La Garante per i minori: "Necessario istituire centri antiviolenza specifici per adolescenti"

"Parlare di prevenzione è necessario perché i danni sono quasi sempre difficilmente recuperabili, o comunque con molta fatica. Io dico che c’è molto sommerso riguardo alla violenza tra le coppie di adolescenti, perché molto spesso non ci si rende conto di essere vittime, soprattutto quando c’è violenza psicologica che non lascia lividi ma è molto grave. La mia proposta è quella di istituire un questionario basato sul sistema ISA (Increasing of Self Awarness). Si tratta di una presa di coscienza con una serie di domande tarate sugli adolescenti che possono così accorgersi se si trovano in una posizione di rischio. E poi l’istituzione di centri anti-violenza specifici per minorenni che hanno bisogno di percorsi dedicati a loro."

Per quanto riguarda l'educazione all'affettività, spiega la Garante per i minori: "Deve cominciare dalla scuola primaria con l’adatto linguaggio e ogni eta ha sua specificità. È necessario un insegnamento continuativo proprio perché cinsi renda conto del rispetto degli altri e ci si renda conto che avere il cellulare controllato o sentirsi dire ‘non vestirti così o ‘non uscire con gli amici’ non sono forme di affetto ma forme di controllo pericolose che hanno a che fare con la violenza psicologica".