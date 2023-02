di Francesca Benvenuti

Quello di Piersilvio Berlusconi, AD di Mediaset, è l'abbraccio di tutta l'azienda e del suo pubblico. L'omelia si arricchisce di ricordi personali di Costanzo: la capacità di comunicare a tutti, le battaglie, l'amore per gli animali - sul feretro, c'è anche la foto del gatto Filippo - i suoi piccoli peccati di gola. Poi, dopo l'Eucarestia, a prendere la parola è la figlia Camilla. La sigla del suo celebre salotto Tv lo accompagna alla partenza per il suo ultimo viaggio per le strade di Roma verso il cimitero monumentale del Verano; e per un'ultima volta Maurizio passa anche dal teatro Parioli...