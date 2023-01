Messina Denaro, il generale Del Sette a Tgcom24: "Cattura assolutamente professionale"

"Matteo Messina Denaro viveva quanto meno ultimamente a Campobello di Mazara, nel suo ambiente, - ricorda il generale Del Sette a Tgcom24. - Molti chiaramente potevano e sicuramente sapevano, ma molti, credo, non fossero a conoscenza della sua presenza".

"Il boss era latitante da 30 anni, - continua il generale Del Sette a Tgcom24, - ha i suoi 60 anni e moltissimi lo hanno visto da giovane a Castelvetrano e da quelle parti prima che scomparisse e quindi avevano ben presente la sua persona. Parenti, conoscenti, vicini potevano conoscerlo, non vale lo stesso per i giovani. I primi potevano sì dargli supporto, ma non bisogna generalizzare".

E poi, sul tema della cattura e i rumors di possibili trattative, arriva la smentita categorica di Del Sette. "A proposito di questa cattura, credo di poter dire senza possibilità di smentite, che si tratta di una cattura basata esclusivamente su attività di indagine condotte in maniera assolutamente professionale con continuità ed assoluta trasparenza", afferma.

"Il Ros - ricorda Del Sette - ha preso Matteo Massina Denaro come 30 anni prima aveva catturato Totò Riina. Sempre i carabinieri nel 1950 avevano preso Salvatore Giuliano. L'allora tenente Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel 1949 a Corleone, individuò i personaggi della famiglia corleonese che poi si affermarono, tra loro c'erano allora anche i giovanissimi Riina e Badalamenti: all'inizio compivano piccoli furti per poi specializzarsi negli omicidi".