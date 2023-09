Kim Jong Un in Russia: incontrerà Putin

di Luca Pesante

L'ipotesi più ragionevole - ovvero Vladivostock, dove è in corso il forum economico orientale - non è per forza quella più accreditata. Molti analisti puntano sul cosmodromo di Vostochny, 1500 chilometri più a nord. Pochi dettagli trapelati su questa rara e particolarmente complessa trasferta oltreconfine del dittatore nordcoreano.