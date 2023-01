Kiev: "Uccisi 400 soldati russi"

di Giandomenico Curtò

Nelle ultime ore del 31 dicembre uno o più missili lanciati dalle forze di Kiev avrebbe centrato in pieno la città di Makiivka, nel Donbass sotto controllo filorusso. In particolare nel mirino ci sarebbe stata una scuola professionale dove quasi un migliaio di soldati di Mosca si erano riuniti per festeggiare il Capodanno.