Kiev, il presidente di Soleterre: "Abbiamo inaugurato una casa di accoglienza, giornata di pace"

"La struttura, che può ospitare 15 nuclei familiari, è veramente molto bella, grande, accogliente, con all’interno anche una stanza per la riabilitazione, la fisioterapia e spazi per il supporto psicologico. Le famiglie hanno la possibilità di avere una cucina, un giardino, i giochi. Siamo contenti perché ogni volta che si costruisce una casa in un Paese in guerra significa in qualche modo affermare la pace, la possibilità di vita", ha aggiunto Rizzi.

"Siamo attivi in Ucraina, a Kiev e a Leopoli, per i bambini malati di cancro e per la riabilitazione dei bambini feriti. Inoltre, abbiamo un progetto di aiuto nell'area di Dnipro per civili che sono sotto bombardamento: con medici e psicologi andiamo a stabilizzarli e poi li portiamo nell'ospedale di Leopoli, dove possiamo aiutarli in un'area un po' più sicura. Tutte le informazioni per sostenere le attività di Fondazione Soleterre sono sui nostri canali social e sul sito soleterre.org. Sono importanti anche 2 euro, perché con quei soldi compriamo un antidolorifico per un bambino che ha subito un intervento di tumore al cervello. I farmaci sono pochi e spesso a pagamento, noi invece li diamo gratuitamente, ma abbiamo bisogno di aiuto", ha concluso il presidente di Fondazione Soleterre.