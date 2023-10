Israele, un italiano: "Cerchiamo di vivere la routine che purtroppo dobbiamo vivere adesso"

"Sono in una famiglia con 4 bambini, dormiamo in una stanza di cemento armato, abbiamo lasciato la casa a Tel Aviv, siamo venuti qua, nell'abitazione di mio fratello. Passiamo la notte tutti insieme in maniera tale da sentirci più sicuri e abbiamo provviste in caso ci siano sirene continue", ha raccontato Salvadori.

"La zona centrale è un po' più fortunata rispetto al Sud, le sirene arrivano una-due-tre volte al giorno al massimo. Quindi possiamo considerarci 'privilegiati'", ha aggiunto.