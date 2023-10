di Luca Pesante

Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che l'aumento dei raid serve per preparare la prossima fase della guerra, cioè proprio quell'invasione che sia Stati Uniti che molti governi occidentali chiedono a Netanyahu di rimandare o di ridimensionare. Biden è tornato a ribadire di essere costantemente in contatto con Israele per chiedere di rinviare l'ingresso nella Striscia dei reparti d'artiglieria appostati ormai da due settimane a Herez e intorno al filo spinato che circonda Gaza