Israele può contare sul super scudo anti missili americano

di Francesca Romanelli

I primi presìdi statunitensi nel mare sono la portaerei Gerald Ford e la Eisenhower, per "scoraggiare azioni ostili contro Israele": quest'ultima sta per essere riposizionata dall'Atlantico verso il Medio Oriente.

E ancora l’Hudner, che era di scorta alla Ford nel Mediterraneo orientale, si sta dirigendo verso il Mar Rosso per affiancare il cacciatorpediniere Carney, che il 19 ottobre ha abbattuto con razzi terra-aria ben 15 droni e tre missili da crociera nell'arco di nove ore. Un attacco arrivato dallo Yemen, per mano dei ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran. Ed è proprio quello dell’accerchiamento di Israele il rischio: quello di una morsa contemporanea -a tenaglia- da Gaza, Libano, Yemen e non solo.

E poi c’è la rete di radar coordinati dagli Usa, reti navali e di terra. Come quella di cui fanno parte i siti nel deserto israeliano del Negev, in Qatar, ma anche Iraq e Bahrain. Il Pentagono ha poi annunciato l’invio di diversi battaglioni del sistema di difesa missilistica Patriot e dei sistemi di difesa antimissile ad alta quota rbatezzati THAAD. Ma ci sarebbero in arrivo anche due batterie di Iron Dome, la cosiddetta cupola di ferro che intercetta e neutralizza razzi contro Israele. Senza contare i 2mila marines pronti all’azione.