di Stefania Scordio

Oltre 260 i morti in quei minuti di terrore. Il cielo si è tinto di rosso mentre i militanti di Hamas aprivano il fuoco: due uomini davanti e altri 14 dietro tutti in moto armati di kalashnikov hanno iniziato a sparare sulla folla. Molti sono stati rapiti, altri uccisi, altri ancora sono riusciti a fuggire correndo a raggiungere le proprie auto per scappare via