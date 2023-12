Israele, le testimonianze sugli stupri del 7 ottobre

di Luca Pesante

Come Gal Abdush, madre di due figli, trovata morta al rave alle porte di Sderot, senza vestiti e col volto irriconoscibile. L'indagine evidenzia altri 7 luoghi, kibbutz a ridosso della Striscia, dove i miliziani hanno compiuto razzie di ogni tipo, anche sessuali. Medici e soccorritori hanno riferito di aver scoperto più di 30 corpi di donne in uno stato simile a quello di Gal Abdush. Una testimone chiave, Sapir, ha ricordato di aver assistito allo stupro e all'uccisione di almeno cinque donne.

La guerra è poi certamente un atrocità per chi, quel giorno, è diventato ostaggio. Come Chen Almog-Goldstein, madre, rapita con tre figli. La quarta, la più grande, uccisa quel giorno, come il marito. Liberata, dopo 51 giorni, racconta l'orrore della prigionia: "Non avevamo alcuna influenza sulle nostre vite, se non quella di cercare di sopravvivere e di mantenerci sani di mente". Mia Chen, 21 anni, dice: "Ho trascorso tutti i miei 55 giorni di prigionia sveglia, ho a lungo pensato di non farcela".