Israele, la testimonianza: "La situazione è terribile, sono spaventata"

"Dormo due ore a notte. Il mio fidanzato è stato chiamato al Sud per aiutare, è lì da sabato pomeriggio, e io ho paura che possa succedergli qualcosa", ha aggiunto la docente.

"Siamo shockati, andiamo di funerale in funerale. Ci sono tantissimi morti - bambini, giovani, anziani - e moltissimi rapiti. I miei amici a Be'er Sheva, che è a Sud, e anche quelli di Tel Aviv sono chiusi in casa, nessuno esce. Chi - come me - esce lo fa per fare volontariato", ha proseguito la donna.

Per quanto riguarda gli ostaggi, Taharani ha detto: "Abbiamo paura soprattutto per bambini, anziani e, io come donna, per le donne. Sappiamo che vengono violentate. Inoltre, tanta gente teme che le persone rapite che non torneranno più. Tra loro ci sono anche tre italiani, tantissimi americani, tedeschi, sudamericani. Quindi, secondo me, tutto il mondo deve parlare con Egitto, Qatar e Arabia Saudita".