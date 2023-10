di Luca Pesante

Eppure quella scattata nella notte ancora non è l'operazione annunciata come apice della ritorsione per l'aggressione di Hamas del 7 ottobre. L'idf stesso parla di "blitz mirati", per stanare covi delle brigate al quassam e ripiegare prima che sia giorno.

"Non dirò come e quando, ma ci stiamo preparando all'invasione. Il destino di Hamas è segnato" tuona Benjamin Netanyahu nel suo delicato discorso alla nazione. Delicato perché inverte il racconto che vuole l'azione bloccata dalle pressioni diplomatiche, delicato perché affronta, per la prima volta in 19 giorni di guerra, il tema della responsabilità per quanto accaduto il 7 ottobre.

Lui, premier del governo di ultradestra della sicurezza a ogni costo, in tv dice che "tutti dovranno dare spiegazioni per quell’attacco, a cominciare da me". Poco prima aveva parlato al telefono con Joe Biden, che gli offre una spalla: nonostante le dichiarazione ufficiali Biden smentisce la richiesta di non invadere Gaza, eppure nella stessa nota della Casa Bianca torna a chiedere moderazione: "Israele deve fare tutto ciò che è in suo potere - dice - per proteggere i civili innocenti".

La fase è convulsa, forse cruciale: Tel Aviv dele rispondere alla sete di vendetta e alla necessità di proteggere una corsia per uscire dalla crisi. Da un lato rivendica l'efficacia degli ultimi blitz, terrestri e aerei: Oltre 250 obiettivi neutralizzati dalle forze aeree; 18 terroristi uccisi a Khan Yunis. Dall'altro fa trapelare spiragli sul rilascio degli ostaggi; 224, secondo le ultime stime ufficiali. Un funzionario del governo fa sapere che un numero significativo di loro potrebbe essere rilasciato nelle prossime 48 ore