Incidente a Cagliari, morti 4 giovani di ritorno da un locale

di Carmelo Martino

Due coetanei, Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19enni, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. I sei ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che, per cause ancora non accertate, ha urtato un marciapiede ribaltandosi.