Inchiesta Covid Bergamo, Remuzzi: "Nessuno era preparato"

"Il commento più importante che posso fare è che queste cose sono estremamente complicate. Non eravamo preparati a Bergamo, Nembro, Alzano e in Lombardia. Nessuno era preparato, in nessuna parte del mondo. Nonostante gli scienziati fossero consapevoli della possibilità l'infezione virale presto o tardi sarebbe arrivata, un conto è dire 'Forse arriverà una pandemia', un conto è essere dall'oggi al domani in mezzo a una pandemia con decine il primo giorno poi centinaia il terzo e il quarto giorno di pazienti che arrivano in ospedale, non respirano e chiedono aiuto. È veramente molto complicato", ha sottolineato Remuzzi.