Il meeting di Forza Italia a Taormina per raccontare il "buongoverno"

di Fabio Nuccio

A chiudere la convention sarà domani il segretario e vice premier Antonio Tajani. Come aveva fatto a Paestum, anche qui nella perla dello Jonio, Forza Italia parte dalla sua storia, "che non è un retaggio del passato" scandisce il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, per rimarcare "l'azione che il partito sta portando avanti nel governo Meloni".