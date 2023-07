Il discorso di Pier Silvio Berlusconi alla serata con la stampa 2023

L'ad di Mediaset racconta la nascita di MFE: "Vi parlo da manager e da azionista. Crisi o non crisi, Mediaset ha sempre investito sul prodotto. Le nostre serate sono aumentate del 19 per cento, abbiamo aumentato la quantità e la verità di genere e abbiamo arricchito - e di tanto - il nostro palinsesto. I risultati ci hanno premiato: negli ultimi anni l'ascolto di Mediaset è sempre cresciuto. Siamo arrivati a superare il 41 per cento nelle 24 ore nell'ultima stagione, un risultato che va ben oltre le nostre migliori aspettative. Quindi prodotto e risultato".

Il secondo punto cardinale è lo sviluppo: "Mediaset non è mai stata ferma. La tv è il fuoco da cui parte tutto, ma Mediaset è molto ma molto di più - ha proseguito Pier Silvio Berlusconi -. Abbiamo lavorato tanto negli anni per allargare il nostro raggio di azione. Ormai abbiamo costruito un sistema di comunicazione cross-mediale unico in Italia. Oggi il nostro sistema parla al 96 per cento della popolazione tutte le settimane. Al mondo non esiste una realtà come la nostra. Ci vogliono investimento, coraggio e poi naturalmente va gestito tutto".

"Il valore di Borsa è una questione complicata - sottolinea l'ad di Mediaset -, il valore è davvero sotto pressione eppure Mediaset si è difesa molto meglio degli altri broadcaster. Il calo medio è ok, con meno 8 per cento, mentre la nostra MFE è cresciuta del 41 per cento. Oggi il mercato crede nelle nostre prospettive di sviluppo e anche noi ci crediamo".

"Il risultato è il quarto e ultimo punto cardinale: l'utile è importante, si possono fare tanti discorsi ma solo con l'utile attivo si garantiscono prospettive strategiche e di sviluppo, si danno solidità e certezze a tutti - afferma Pier Silvio Berlusconi -. Anche in termini di risultato il settore dei media è stato molto sotto pressione. Il risultato di MFE è cresciuto del 14 per cento rispetto al 2019: un bel risultato, sono stati tempi difficili e il risultato è importante. Guardando avanti, il lavoro da fare è tanto ed è fondamentale sia per Mediaset sia per tutto il sistema dell'editoria italiana e del sistema industriale del nostro Paese".