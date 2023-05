di Leonardo Panetta

"La prima sfida è garantire la sicurezza di avere cibo. Questo è il ruolo principale dell’agricoltura. Ma per raggiungere questo scopo ci vuole stabilità per gli agricoltori e sostenibilità per l'ambiente perché dobbiamo resistere alla tentazione di produrre in modo intensivo perché dobbiamo proteggere le potenzialità dell’agricoltura anche per le prossime generazioni", afferma Wojciechowski.

Il sostegno all'Ucraina - "Supportare l’Ucraina è la principale sfida per tutti gli europei. Supportare i soldati, il popolo ma anche gli agricoltori. Combattono per la libertà e per l’indipendenza dell’ucraina ma anche per tutti noi. Perché io vengo dalla Polonia e so cosa significhi la vocazione imperialista della Russia. Non vogliono fermarsi ai confini della Polonia che sono anche i confini dell’Europa e della Nato.