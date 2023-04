I carabinieri lasciano il casolare-tomba di Saman

di Alessandro Mischi

I militari dell'Arma hanno raccolto due quintali di terra dall'area dov'era stata seppellita la ragazza. Sono stati stoccati all'interno di container e trasportati all'aeroporto milanese di Linate. Verranno analizzati dagli archeologi forensi del tribunale di Reggio Emilia dove in corte d'Assise è in corso il processo sulla morte di Saman. Venerdì prossimo, nel corso della quarta udienza, dovrebbe collegarsi in video dal Pakistan il padre della diciottenne, Shabbar Abbas, uno degli imputati. La madre è ancora latitante. Elena Carletti, sindaco di Novellara, per evitare il turismo macabro, ha emanato una ordinanza di divieto di accesso alla zona e tra due settimane sarà realizzata una recinzione attorno allo stesso casolare.