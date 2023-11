Gli ostaggi di Hamas: "Poco cibo, nessun letto"

di Isabella Josca

Nessun documento dunque, ma alla fine neanche serve di fronte al fiume in piena di ricordi, sensazioni e dettagli che in questi giorni stanno emergendo dai racconti di chi è stato catturato da Hamas e rilasciato. Settimane terribili, con poco cibo - solo pane, riso e formaggio - ore di attesa per andare in bagno, nessun letto: per i più fortunati, un materasso da dividere, per gli altri sedie di plastica per riposare