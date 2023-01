Giustizia, Sisto a Tgcom24: "Su riforma Cartabia correttivi chirurgici"

"Certo, le riforme sono scritte per essere poi migliorate, nel senso che è possibile percepire una qualche criticità e intervenire sul punto. E indubbiamente per quanto riguarda i contesti mafiosi va escluso che si possa procedere a querela. Diverso è chi vuole invece gettare via, come se fosse da cestinare, la riforma Cartabia, un gesto sbagliato perché ci consente oggi un risparmio nei tempi dei processi estremamente rilevante. Il Paese ha bisogno di speditezza. La vera pena oggi non è la sentenza ma la pendenza dei processi. A questo si collega la necessità di intervenire sull'abuso d'ufficio. L'abolizione consentirebbe infatti di evitare la vera pena. Con il 93% di proscioglimento e assoluzioni tenere in piedi questo reato non ha veramente alcun senso", ha proseguito.

"La riforma Cartabia non è a favore di coloro che commettono reati. Questo va detto con molta chiarezza. Una cosa è un aggiustamento in corso d'opera, un'altra è accusarla di aver favorire criminali. Questa mi sembra una calunnia. Dio ci scampi e liberi da una sorta di tentativo iconoclasta, cioè di distruggerne completamente l'immagine, perché avremmo delle conseguenze gravissime. Gli interventi saranno chirurgici e mirati, finalizzati a interventi di sistema, che non disturbino la lettura sistematica dell'intera riforma", ha concluso.