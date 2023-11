"È importante questo ricordo di Giulia nelle scuole a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e data in cui sarà anche presentato il progetto "Educare alle relazioni', che contribuirà a sensibilizzare gli studenti e le studentesse sull'importanza di concetti basilari, quali il rispetto e il valore dell'amore come sentimento ben diverso dal possesso", ha sottolineato Frassinetti.







Proprio per quanto riguarda il Piano "Educare alle relazioni", Frassinetti spiega: "Non c'è bisogno di una legge: per la cultura al rispetto, all'affettività interviene la scuola che deve avere il contributo delle famiglie nelle riflessioni con bambini e ragazzi. Il Piano rientra nelle linee guida di Educazione civica e coinvolgerà gli insegnanti curriculari con formazione adeguata a questo, con l'obiettivo che gli studenti conoscano prima loro stessi in profondità, per affrontare queste tematiche".

"Con Giulia, siamo davanti all'ennesimo efferato omicidio di una donna. Questa odiosa violenza contro le donne deve essere contrastata con un grande impegno comune. Il minuto di silenzio di martedì nelle scuole farà molto rumore, sarà molto significativo", ha concluso.