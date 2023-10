Giornalista saudita di Al Arabiya incalza uno dei capi di Hamas in diretta tv

di Paola Miglio

"Il vostro attacco è stato una dichiarazione di guerra e molta gente si domanda come vi aspettavate che avrebbe reagito Israele? Come potete chiedere all'Occidente supporto alla causa palestinese, quando è evidente quello che ha fatto Hamas ai civili israeliani? Vi scuserete per quello che avete fatto ai civili israeliani". Meshaal, che si aspettava probabilmente un'intervista più accomodante, risponde che Hamas è "ben consapevole delle conseguenze" dell'attacco contro Israele ma elogia le Brigate al-Qassam per "aver colto di sorpresa il nemico" con un attacco "ingegnoso" avvenuto "nel contesto di una legittima resistenza".