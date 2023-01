Genova, il palazzo della Regione "abbraccia" Gianluca Vialli

Anche il sindaco della citta' Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti lo hanno ricordato con un messaggio in queste ore. "A Vialli-scrive Bucci in un messaggio sui social-si legano ricordi indelebili per la Genova calcistica. Fu uno dei protagonisti dell'esaltante stagione della Sampdoria di Paolo Mantovani, che vinse e diverti' in Italia e in Europa. A suo modo insieme ai suoi compagni un ambasciatore di Genova nel mondo. La citta' si stringe alla famiglia esprimendo sentite condoglianze". "Ciao Gianluca - scrive il governatore Toti - la tua Genova e tutto il Paese non ti dimenticheranno"