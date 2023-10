Gaza, la testimonianza di Suor Nabila: "Non immaginate cosa stiamo vivendo"

"È un disastro- continua la religiosa -Famiglie intere sono morte. Se ci bombardano moriamo tutti. Hanno cominciato con la chiesa ortodossa e adesso temiamo bombardamenti anche da noi. La gente ha paura e vive in sofferenza, non immaginate che cosa stiamo vivendo". La religiosa, che nei giorni scorsi ha ricevuto la telefonata di Papa Francesco, si trova nella chiesa della Sacra Famiglia a Gaza che accoglie circa 500 persone, tra cui 100 bambini. "Abbiamo chiesto al papa più sicurezza per le nostre chiese", conclude Suor Nabila Saleh.