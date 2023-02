di Giuliana Grimaldi

La strategia di diversificazione passa dal nuovo ruolo dei partner africani, Algeria e Libia in primis, dall'installazione di nuovi rigassificatori a Piombino e Ravenna, ma anche dal raddoppio del contributo azero. Oggi attraverso il gasdotto TAP che corre per quasi 900 chilometri dal cuore dell'Asia fino al Salento, arriva circa il 12% del metano importato dal nostro Paese. Con la missione a Baku, il ministro Urso punta a raddoppiare la quota di gas fornita dall'ex repubblica sovietica, dagli attuali 10 miliardi di metri cubi all'anno a 20 miliardi. Un ulteriore tassello per l'attuazione del cosiddetto Piano Mattei per l'energia. Dalle nostre coste presto potrebbe transitare non solo il gas sufficiente al nostro consumo interno - circa 72 miliardi di metri cubi - ma altrettanto da esportare nel resto del Continente.