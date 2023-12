di Alfredo Macchi

Le nuove norme inaspriscono le politiche migratorie francesi con un netto giro di vite. Vengono introdotti il reato di soggiorno irregolare, restrizioni alla concessione della cittadinanza francese ai figli di stranieri e una serie di misure che rendono più difficile il processo di regolarizzazione. E, soprattutto, si allungano i tempi per accedere ai sussidi dello stato, come gli assegni familiari: serviranno 30 mesi per gli immigrati con un lavoro, 5 anni di permenenza per chi è senza lavoro