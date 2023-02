Forza Italia e Lega come il M5S: niente jet a Kiev

di Valentina Loiero

Una posizione che finisce per agganciare quella di Conte. Il leader dei 5 stelle, che stamattina si è incontrato con Beppe Grillo a Roma, è da tempo contrario all'invio di nuove armi all'ucraina. E nei prossimi giorni parteciperà alle iniziative per la pace in cinquanta città, a un anno esatto dall'invasione russa. A cominciare dall'edizione straordinaria della marcia Perugia-Assisi in programma questa sera