Foibe, il giorno del ricordo

di Paolo Brinis

Simbolo di quella pagina di storia troppo a lungo dimentica e nascosta la foiba di Basovizza, sulle colline del carso triestino, dove oggi in molti hanno voluto rendere omaggio alle migliaia di vittime torturate ed uccise dai partigiani jugoslavi - alla fine della seconda guerra mondiale - per poi essere gettate in quelle grotte naturali solo perché italiane oppure contrarie al comunismo.