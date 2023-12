Fisco, le principali web company versano in Italia 162 milioni

di Giulia Ronchi

Lo afferma uno studio della Cgia di Mestre. Tutto ciò, spiegano gli autori della ricerca, è avvenuto grazie al fatto che una parte importante degli utili ante imposte realizzati da questi giganti digitali è stata "trasferita" nei Paesi a fiscalità agevolata, garantendo risparmi fiscali miliardari.Secondo la Cgia "in Italia non si è in grado di dimensionare il fenomeno dell'elusione praticata dalle web company", ma "certamente presenta volumi importanti".

L'elusione, viene ricordato, a differenza dell'evasione fiscale non è sanzionata penalmente dal nostro ordinamento giuridico, ma solo amministrativamente. Nel Paese sono 17.641 le imprese controllate complessivamente dalle multinazionali straniere. Quanto alla novità della Global minimum tax - l'aliquota del 15% sugli utili delle società con ricavi oltre 750 milioni di euro - approvata dal Consiglio dei Ministri, l'effetto sarà minimo per la casse dello Stato. La Cgia in questo caso cita il dossier del Servizio Bilancio dello Stato della Camera: il gettito previsto dalla sola applicazione dell'aliquota del 15% sulle multinazionali è stimato in 381,3 milioni di euro nel 2025, 427,9 nel 2026, mentre il gettito dovrebbe salire a 432,5 nel 2027.