Fiammata di tensione tra Israele e territori palestinesi

di Luca Pesante

Quella in corso si presenta come l'escalation perfetta. Prima l'irruzione degli agenti israeliani nella moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, quindi gli arresti in massa dei fedeli, le proteste in Turchia, Giordania, il lancio di razzi dalla striscia di Gaza e infine la reazione dell'aviazione di Tel Aviv, che nel cuore della notte ha bombardato decine di siti di Hamas nel sud del Libano e nella stessa Gaza.