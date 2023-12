Femminicidio Treviso, preso il killer: fu denunciato per stalking

di Alessandro Ongarato

"Se non torni con me ti uccido", "se non torni mostro a tuo marito i video che abbiamo fatto insieme", le frasi rivolte a Vanessa che decide di rivelare al compagno Nicola, un amore iniziato da adolescenti, la breve storia avuto con il 41enne. Il 26 ottobre denuncia quindi il kosovaro raccontando di minacce e di appostamenti. Denuncia che si rivela inutile fino al tragico epilogo. Il pm: "Ci sono elementi per premeditazione".