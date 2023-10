"Sia nel mondo israeliano che in quello palestinese, ci sono molte persone che dicono che la soluzione dei due Stati è impossibile ormai, perché la Cisgiordania è stata riempita di colonie, di insediamenti, e i palestinesi non avrebbero spazio materiale per creare questo Stato. In parte forse è vero, ma sappiamo anche che volendo si possono spostare delle popolazioni, si possono creare delle soluzioni alternative. Purtroppo, ci sono fanatici religiosi sia da parte palestinese sia da parte dei coloni e del governo israeliani", ha aggiunto.

"Hamas potrebbe anche decidere di fare il gesto criminale di uccidere gli ostaggi per cercare di fermare Israele. Ma avrebbe un effetto ancora più negativo sugli israeliani, che direbbero quello che stanno già dicendo oggi, ossia 'dobbiamo eliminare Hamas'. Perché ormai si sono stufati di questo avanti e indietro che c'è stato per molti anni, con Netanyahu soprattutto, ma anche con altri leader che hanno voluto utilizzare Hamas per impedire una soluzione della questione palestinese, per dividere i palestinesi fondamentalisti musulmani a Gaza da quelli più laici che stanno in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Non è servito a nulla. Anzi la situazione è peggiorata. Perciò, io credo che gli israeliani non accetterebbero assolutamente di fermare qualcosa per salvare un ostaggio, anzi hanno già detto andate avanti e appiattite Hamas", ha poi dichiarato Salerno.

Su un possibile coinvolgimento aperto da parte dell'Iran, il giornalista ha detto: "Credo che in questo momento e anche in futuro l'Iran non abbia voglia di intervenire perché sa che Israele è molto più forte".