Decreto lavoro, la scheda: dalle tasse ai sussidi

di Giuliana Grimaldi

L'assegno di inclusione andrà dal 1° gennaio alle famiglie con disabili, minori, anziani con Isee massimo di 9.360 euro. Importo massimo di 500 euro mensili, a cui si aggiunge un aiuto di 3.360 euro per l'affitto. Il beneficio si perde se si rifiuta un'offerta di lavoro di 12 mesi

Per i 18-59enni in povertà assoluta, invece, dal 1° settembre arriva lo "Strumento di attivazione": 350 euro per massimo 12 mesi per chi fa formazione o servizio civile.

Più controlli su entrambe le misure, insieme a interventi sul fronte della sicurezza. Istituito poi un fondo di risarcimento per le famiglie che hanno perso i loro figli nell'alternanza scuola-lavoro.

Per agevolare l'incontro tra domanda e offerta, sarà presto operativa una piattaforma nazionale che farà dialogare centri e agenzie per l'impiego, Inps, enti di formazione e aziende.

Novità per i fringe benefit, i compensi erogati sotto forma di beni o servizi: esentasse fino a 3mila euro per i dipendenti con figli

Regole più semplici per le aziende che assumono a tempo determinato, (con un allentamento dei paletti de Decreto Dignità): nessuna causale fino a 12 mesi e voucher più facili nel settore del turismo.