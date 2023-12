Cupra Formentor VZ5 BAT: solo 500 esemplari

La VZ5 BAT si distingue dalle altre versioni grazie ad una serie di dettagli specifici, che ne sottolineano la sportività, a partire dal colore metallizzato Nero Midnight. I cerchi in lega neri sono da 20 pollici, mentre diversi elementi come i mancorrenti sul tetto e la calandra presentano una finitura nera. Altre parti della carrozzeria, quali i gusci degli specchietti laterali e l’estrattore posteriore sono realizzati in fibra di carbonio di colore nero, così come i quattro terminali di scarico.

Negli interni, l’anima estrema della VZ5 BAT Limited Edition viene svelata da alcuni particolari esclusivi come il volante racing con il logo Cupra nero e i sedili sportivi Cup Bucket in pelle nera.

Sotto il cofano c’è il motore 2.5 cinque cilindri da 390 Cv e 480 Nm di coppia massima, che consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in soli 4,2 secondi e di raggiungere la velocità massima di 250 chilometri orari.

Saranno solo 500 gli esemplari previsti della Cupra Formentor VZ5 BAT per il mercato italiano. Questa versione rappresenta il nuovo top di gamma per il marchio spagnolo ed è offerta al prezzo di 78.000 euro chiavi in mano.