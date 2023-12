Covid, Bassetti: "Per Natale non serviranno particolari misure di prevenzione"

"Un milione di persone a letto mi sembra un dato in linea con quello che è sempre avvenuto anche prima del virus. Purtroppo le vacanze di Natale portano, oltre ai malanni di stagione portano anche un intensificarsi del Covid. Abbiamo avuto incremento significativo dell’influenza negli ultimi 15 giorni che incide circa per il 40%, perciò la proporzione potrebbe essere 40% influenza e 60% Covid. In realtà verso la fine dell’anno è probabile che la proporzione di inverta. A questo si sommano tutti gli altri virus. Il Covid è davvero l’ultimo problema. Se togliamo tutte le persone anziane e fragili per le quali il virus è ancora un problema, per la stragrande maggioranza delle persone è peggio avere l’influenza che non il Covid" prosegue Bassetti.

"Per quanto riguarda gli open day per la vaccinazione dobbiamo guardare alle persone più anziane, con più di 70 anni perché ne abbiamo ancora tante che si sono vaccinate solo nel 2021 e non hanno fatto nessuna dose nel 2022 né quest’anno. Vaccinarsi per l’influenza e non vaccinarsi per il Covid è un po’ come mettersi in testa un casco integrale e andare in moto senza allacciarselo. C’è ancora tempo per vaccinarsi, fatevi questo regalo di Natale", conclude Bassetti.