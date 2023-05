Covid, Bassetti: "Nuova variante? Una boutade della Cina"

Invece, per Bassetti, non bisogna mai abbassare la guardia e non sprecare tutto il percorso fatto dal 2020 a oggi. "Bisogna fare attenzione, serve un nuovo piano pandemico e pensare già a farmaci e vaccini adeguati, continuare con la ricerca. Dobbiamo tenerci pronti, abbiamo avuto tantissimo vaccini e tra poco ce ne sarà uno che copre questa variante che sta circolando". Poi un passaggio sulla situazione dell'Emilia-Romagna che per Bassetti è preoccupante: "Le acque reflue che si mischiano con le carcasse degli animali possono generare infezioni. Qui interverrei con i vaccini che possono prevenire alcune malattie che potrebbero sopraggiungere".