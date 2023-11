Covid, Bassetti: "Non bisogna avere paura"

"Però, ci sono ancora delle categorie - le persone anziane e fragili - in cui il Covid è ancora un problema e sono quelle a cui noi abbiamo detto forte e chiaro da ormai due mesi che dovevano vaccinarsi. Purtroppo, il dato della vaccinazione nel nostro Paese è incredibilmente basso. Probabilmente qualcuno pensava che le tre dosi fatte nel 2021 fossero abbastanza, ma ha pensato male. C'è ancora tempo", ha aggiunto.

Per quanto riguarda il boom di polmoniti nei bambini in Cina e in Francia, Bassetti ha detto: "La psicosi non è mai una buona consigliera in una situazione come questa. Dobbiamo vigilare, dobbiamo sorvegliare attentamente le infezioni respiratorie che colpiscono i bambini, anche nel nostro Paese, ma se è quello che viene detto sia in Francia che in Cina, sono legate a germi che già conosciamo".