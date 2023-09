"Dobbiamo avere buonsenso, equilibrio e tanta prudenza, ed evitare di voler fare i titoloni sui giornali. Dobbiamo dare dei messaggi chiari e rassicuranti, se possono esserlo, e oggi devono essere tali. Il Covid non è più quel virus che abbiamo conosciuto nel 2020 e nel 2021", ha aggiunto Bassetti.

Parlando dell'annuncio dei presidi, i quali hanno detto che "in molte scuole a chi lo chiederà distribuiremo le mascherine utilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia. Stessa cosa avverrà con il gel disinfettante", Bassetti ha commentato: Non è assolutamente necessario utilizzare le mascherine a scuola. Trovo molto grave quest'invasione di campo da parte dei presidi, che credo avrebbero da preoccuparsi di ben altri problemi. Le mascherine a scuola non servono. Ci deve essere una raccomandazione di buonsenso. È chiaro che se un ragazzo ha mal di gola, tosse o febbre farebbe bene a stare casa fino a che passano i sintomi".