Cospito, la testimonianza di Walter Verini: "Lo Stato non è barbaro, le persone non si trattano come bestie"

Nel caso di Cospito, spiega ancora Verini, c'era stato un appello di perosnalità non eversive coma Manconi, Cacciari, Don Ciotti, per un detentuo che rischiava la vita. Nessun detenuto deve morire in carcere, e in questo caso poi gli anarchici potrebbero trasformarlo anche in un martire. Siamo stati lì a verificare le sue condizioni di salute". "A Cospito hanno impedito di tenere le foto dei genitori in cella, questa non c'emtra niente con il 41 bis. Lo stato non è barbaro, le persone non si trattano come bestie".

Infine un commento sul premier Giorgia Meloni: "Un presidente del consiglio che ha a cuore la necessità di coesione va in Parlamento e fa un appello, noi saremo in prima fila. invece di colpire le opposizioni come ha fatto il suo partito. Siamo sconcertati".