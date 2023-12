Cop28, il presidente di Assoambiente sulla bozza: "Le note positive ci sono"

"Il fatto che Cop28 sia stata fatta a Dubai e che il presidente fosse un esponente del mondo petrolifero importante secondo me ha tolto un po' di ipocrisia a tanti discorsi che si fanno e ha reso evidente qual è il problema: uscire dai fossili è un compito immane", ha sottolineato Testa.

"La questione dei fossili è veramente complessa: si pensi che oggi più dell'80% dell'energia consumata nel mondo deriva dai combustibili fossili (dal carbone, dal petrolio e dal metano). Per cui pensare di uscire rapidamente da questo livello di dipendenza è impossibile. Inoltre, ci sono una serie di economie le quali dipendono dalle esportazioni dei fossili, non solo i Paesi arabi. Il mondo si regge ancora oggi in grandissima parte sull'economia delle fonti fossili. Uscirne è sempre un obiettivo importante ma richiederà decine di anni e uno sforzo immenso. Pretendere di imbrigliare questa realtà dentro una frase di un documento può forse soddisfare questo o quel Paese, ma non risolve il problema", ha aggiunto Il presidente di Assoambiente.

Ci vuole consapevolezza che è un processo lungo, che ci vuole gradualità e che ci vogliono nuove tecnologie in grado di dare energia senza emissioni di CO2 e a basso costo. Il cammino è lunghissimo, riconvertire un'economia che dipende per l'80% dai combustibili fossili non si può fare in pochi anni o in qualche decennio. Sarà un processo epocale", ha concluso.